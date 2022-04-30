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روسيا تعلن تدمير منشآت عسكرية أوكرانية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ


قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط 18 مسيرة وتدمير منشآت عسكرية أوكرانية منها مواقع قيادة، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومحطة رادار فضلا عن تصفية مراكز تجمع المسلحين.

وجاء في التقرير اليومي ل‍وزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بيومها الـ66:

- خلال الليل تم تدمير خمسة منشآت عسكرية في أوكرانيا، من بينها: مستودعات للذخيرة والوقود بالإضافة إلى مركز تجمع عسكري للمسلحين وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة.

-استهدفت المقاتلات الجوية الروسية تسعة مناطق لتركز المعدات العسكرية وتجمع المسلحين كما تمت تصفية أكثر من 120متطرفا بالإضافة إلى تدمير أربع دبابات وست عربات مدرعة.

-تم تدمير أربع منشآت عسكرية أوكرانية: موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومحطة رادار.

-خلال الليل استهدفت المدفعية الروسية 389 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 35 نقطة قيادة، و 41 معقلا، و 169 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والمسلحين، و 33 موقعا للمدفعية، بالإضافة إلى 15 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة.

-دمرت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 18 مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز Bayraktar TB-2 .

-خلال الليل تم إسقاط صاروخين أوكرانيين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد Smerch فوق منطقة دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركيف.

-منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 142 طائرة، و 112 مروحية و 658 طائرة بدون طيار، و 279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و307 قاذفة صواريخ متعددة، و 1189 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2492 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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