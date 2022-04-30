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قاض في نيويورك يهدد بمحاكمة ترامب بتهم جديدة


اعرب القاضي آرثر إنغورون في محكمة ولاية نيويورك عن استغرابه من عدم تمكن دونالد ترامب من تقديم أي وثائق مطلوبة في تحقيق مع منظمة ترامب وهدد باحتجاز الرئيس الأمريكي السابق بتهمة ازدراء المحكمة وتغريمه 10 آلاف دولار يوميا.

ونقلت وكالة رويترز عن القاضي انغورن قوله في جلسة استماع افتراضية إنه “سيواصل احتجاز ترامب ، الرجل الذي وصفه بأنه ربما أشهر مالك عقاري في العالم ، بسبب  ازدراء المحكمة وتغريمه على الرغم من طلب من محامي ترامب بالغاء  كلا الأمرين”.

واضاف أن ” من الغريب حقا ان دونالد ترامب اشهر من يملك العقارات في العالم لا يبدو أن لديه أي مستندات ؛ فجميعها مع المنظمة”، فيما اصدر إنغورون الأوامر بشأن عدم امتثال ترامب لأمر استدعاء المدعي العام لنيويورك ليتيسيا جيمس بخصوص الوثائق”.

واوضح التقرير ان ” القاضي حكم بأنه إذا لم يمتثل ترامب لأمر المحكمة في الموعد النهائي للرد على أمر استدعاء أصدره مكتب المدعي العام في نيويورك ، فسيتم تغريمه عشرة آلالاف دولار عن كل يوم تأخير “.

وشدد القاضي بالقول ” سيد ترامب أعلم أنك تأخذ عملك على محمل الجد ، وأنا آخذ عملي على محمل الجد في اشارة الى  إخفاقات المتكررة لترامب في تسليم المواد التي يطلبها المحققون ولذا انا هنا لاوبخك مدنيا “.

يذكر ان ” التحقيقات في منظمة ترامب بدأت بعد شهادة أمام الكونغرس أدلى بها محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين ، الذي انقلب على رئيسه السابق بعد الاعتراف بالذنب في عام 2018 في العديد من تهم الاحتيال وتمويل الحملات”.

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