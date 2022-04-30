تفجير جديد يهز العاصمة الافغانية كابل استهدف اتباع اهل البيت

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، بأن انفجارا جديدا دوى في غرب العاصمة كابل.

وقالت وكالة "آماج نيوز" بأن "حافلة صغيرة كانت تقل مواطنين افغان من اتباع اهل البيت انفجرت قرب مفرق دهبوري في غرب المدينة". وتداولت وسائل إعلام صورا من موقع الحادث دون ورود أنباء عن حصيلة الانفجار حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد انفجار دموي هز أمس مسجد خليفة صاحب في كابل أكد مسؤولون أفغان أنه خلف 10 شهداء من اتباع اهل البيت وأكثر من 20 جريحا على الأقل.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن خطيب المسجد قوله إن "حصيلة الضحايا تجاوزت عتبة الـ50 شهيدا على الأقل".

ولم يتبنى أي جهة بعد هذا الهجوم، وجاء ذلك ضمن سلسلة انفجارات شهدتها أفغانستان خلال شهر رمضان وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن معظمها.