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البنتاغون: البدء بتدريب العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا


أعلن البنتاغون، أنه بدأ بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الأسلحة والمعدات الأمريكية على أراضي ألمانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي: "اليوم بوسعي الإعلان أن الولايات المتحدة بدأت بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأنظمة الأساسية في القواعد الأمريكية في ألمانيا".

وأضاف أن "هذه التدريبات ستكون امتدادا للتدريبات السابقة على استخدام المدافع، التي جرت "في أماكن أخرى".

وأوضح كيربي أن "التدريبات على أراضي ألمانيا ستشمل التدريب على استخدام محطات الرادار الجديدة والعربات المدرعة التي تم إدراجها على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية ل‍أوكرانيا".

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