مئات الشهداء والجرحى بانفجار داخل مسجد في كابل

دوى انفجار عنيف، اليوم الجمعة، في أحد مساجد العاصمة كابل، فيما أشارت تقارير أولية إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.

ووفقا للتقارير الأولية، استهدف الانفجار حشدا من المصلين خلال صلاة الجمعة في المسجد الواقع عند مفرق علاء الدين في منطقة دار الأمان في كابل.

ونقلت منصة "هرات تايمز" الإعلامية وعدد من الصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان قولهم إن حصيلة الضحايا تتجاوز 300 شهيد وجريح، دون ورود أية أرقام مؤكدة حتى الآن.