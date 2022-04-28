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الدفاع الروسية: قصفنا 67 منشأة عسكرية أوكرانية في الـ 24 ساعة الماضية


قصف الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي، 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك في البيان الرسمي ل‍وزارة الدفاع الروسية، حيث صرح اللواء/ إيغور كوناشينكوف بأن من بين المواقع التي تم قصفها: 6 مراكز للقيادة، ومعقلان للسرايا، ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في قرى "برياوبراجينكا" و"أوريخوف"، وكذلك 55 موقعا لتركز القوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية للعدو.

وخلال الليل، نجحت الصواريخ الجوية عالية الدقة التابعة لسلاح القوات الفضائية الجوية الروسية في قصف 4 منشآت عسكرية من بينها منطقتي تمركز للقوى البشرية والمعدات العسكرية، وكذلك مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق قريتي "بارفينكوفو" و"إيفانكوفكا".

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الدفاع الروسية: قصفنا 67 منشأة عسكرية أوكرانية في الـ 24 ساعة الماضية
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