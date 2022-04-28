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الكرملين: ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا يهدد أمن القارة


حذرت الرئاسة الروسية من أن استمرار صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث تواصل موسكو عمليتها العسكرية، يشكل خطرا على أمن أوروبا.

وجاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، في معرض تعليقه على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، التي تحدثت عن ضرورة تصدير أسلحة ثقيلة ليس إلى أوكرانيا فحسب بل وإلى جورجيا ومولدوفا.

وقال بيسكوف: "النزعة المتمثلة بضخ أسلحة، منها أسلحة ثقيلة، إلى أوكرانيا ودول أخرى، تشكل بحد ذاتها الخطوات التي تهدد أمن القارة وتتسبب في انعدام الاستقرار".

ودعا بيسكوف الصحفيين إلى توجيه أسئلتهم بخصوص تقييم موسكو لتصريحات تراس إلى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ودعت تراس مؤخرا في تصريحاتها المذكورة إلى مواصلة صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وضمان أن تكون لدى مولدوفا وجورجيا "المتانة والقدرة المطلوبتان للحفاظ على سيادتهما وحريتهما

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