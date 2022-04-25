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بريطانيا تهدد باستخدام النووي لحماية الناتو


ذكّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن الناتو يمتلك أسلحة نووية، وأن بريطانيا قادرة على استخدامها لحماية نفسها وحلف الناتو إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن روسيا “يجب ألا تنسى” ذلك.

وقال والاس مجيبا على أسئلة في البرلمان: “بعض صواريخنا تحت الماء الآن، وأفراد البحرية الملكية الشجعان مستعدون لإطلاق أسلحة نووية إذا كان عليهم حماية هذه المملكة وحلف شمال الأطلسي. من المهم للغاية ألا ينسى (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ذلك”.

كما شدد على أن الناتو هو تحالف نووي، وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لديها أسلحة نووية أيضا، مفترضا أن “هذا هو أهم وأقوى رادع” بالنسبة للرئيس الروسي.

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