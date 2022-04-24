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سلطات أذربيجان تعتقل عسكريا أرمنيا أثناء محاولته عبور الحدود


أعلنت السلطات الأذربيجانية اعتقال عضو في مجموعة أرمنية حاولت دخول البلاد يوم أمس.

وقال الإدارة الحدودية الأذربيجانية في بيان: “احتجز حرس الحدود الأذربيجانيين أحد أفراد مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، وهو جندي يدعى إدوارد أرتوروفيتش ماتيروسوف”.

وأكدت الإدارة الحدودية في وقت سابق من اليوم الأحد أنه في 23 أبريل تم التصدي لمجموعة تخريبية حاولت دخول البلاد من أرمينيا في منطقة زنغلان. وأجبر الحرس الحدودي الأذربيجاني المجموعة على التراجع.

وتم إبلاغ ممثلي الإدارة الحدودية التابعة لجهاز حرس الحدود الروسية في أرمينيا بالحادث.

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