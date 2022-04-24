ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء الأحد بأن استطلاع الناخبين بعد التصويت كشفت أن إيمانويل ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 55-58٪ من الأصوات.

وذكرت أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 63.23٪ في حدود الساعة 5 مساءً، بانخفاض نقطتين عن عام 2017.

وعام 2017 بلغت نسبة الإقبال في الجولة الثانية 65.30٪ في التوقيت نفسه (5 مساءً)، فيما بلغت في عام 2012 نسبة 71.96٪.

وتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم الأحد ليقرروا من سيترأس البلاد في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان.