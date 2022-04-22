الكرملين: بوتين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في الـ26 من أبريل

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو في الـ26 من أبريل الجاري.

وقال بيسكوف: "يوم الثلاثاء المقبل سيصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما سيستقبله الرئيس فلاديمير بوتين".

من جهته، أكد مكتب غوتيريش أنه سيتوجه إلى موسكو في الـ25 من الشهر الجاري للقاء بوتين ولافروف، لافتا إلى أنه أرسل الثلاثاء الماضي رسائل إلى روسيا وأوكرانيا يطلب فيها من رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي استقباله في عاصمتيهما.

ودعا غوتيريش إلى "هدنة إنسانية في أوكرانيا اعتبارا من 21 أبريل لمدة 4 أيام تزامنا مع عيد الفصح، وفتح ممر آمن لجميع المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق المواجهة الحالية والمحتملة، وإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر تضررا".

بدوره، شكك دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في فكرة "هدنة عيد الفصح في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني لم يلتزم من قبل بالهدن التي تعلنها روسيا والممرات التي تفتحها أمام المدنيين ومن يلقون سلاحهم من الجانب الأوكراني