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روسيا تحذر الغرب.. قوافل الأسلحة التي قد تصل إلى أوكرانيا ستكون هدفا


حذرت روسيا، اليوم الخميس، الغرب من أنها ستستهدف قوافل الأسلحة التي قد تصل من الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن نائب رئيس دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية سيرغي كوشيليف قوله: "نؤكد للأمريكيين بصراحة أنه من حق القوات الروسية اعتبار شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة والناتو على الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة لحيشنا".

وأعرب كوشيليف عن "قلق موسكو إزاء تصريحات مسؤولين أمريكيين عن نية الولايات المتحدة الاستمرار في إمداد حكومة كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مكثف".

واكد ثقته بأن كييف الآن "في موقف محكوم عليه بالفشل"، مضيفا أن "الولايات المتحدة بنهجها هذا تستهدف إبطاء العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية".

وجاء هذا التحذير على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار ل‍كييف.

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