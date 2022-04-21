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في رسالة مباشرة.. ايران الاسلام ترسل لـ"تل أبيب" مواقع الاسلحة النووية الاسرائيلية معظمها صورة ارضية


كشف مصدر ايراني، اليوم الخميس، عن قيام طهران بإرسال صور وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية الى "تل أبيب".

ونقلت "قناة الجزيرة"، عن المصدر قوله إن "طهران أرسلت ل‍إسرائيل عبر دولة أوروبية صورا وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية".

وأضاف، أن "معظم الصور أرضية وليس فضائية ووضعت إشارة حمراء على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية".

وتابع المصدر، "طهران أكدت أن المخازن والمنشآت ستكون هدفا لها إذا قررت إسرائيل إشعال حرب مع إيران".

وأشار الى أن " إسرائيل غيرت سابقا مواقع مخازنها الاستراتيجية والملف يتضمن مواقع المخازن الجديدة".

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في رسالة مباشرة.. ايران الاسلام ترسل لـ"تل أبيب" مواقع الاسلحة النووية الاسرائيلية معظمها صورة ارضية
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