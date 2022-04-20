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بوتين: صاروخ سارمات العابر للقارات سيدفع الأعداء للتفكير قبل مهاجمتنا


 أطلقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز “سارمات” من قاعدة “بليسيتسك” الفضائية.

فقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ، قائلاً إنه “لا مثيل له في العالم”، مشيراً إلى أنه سيدفع الأعداء للتفكير قبل مهاجمة روسيا، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

يذكر أن الترسانة الصاروخية الروسية تضم 24 نوعا، تمثل عمادا رئيسيا لقوة الردع الاستراتيجي، وبقوة هي الأكبر في العالم.

وتعد الصواريخ الاستراتيجية عنصرا حيويا في استراتيجية موسكو العسكرية، بحسب موقع “ميسيل ثريت” الأميركي، المختص بجمع معلومات موثوقة عن الصواريخ الباليستية في جميع أنحاء العالم.

24 نوعاً

وكان الموقع الأميركي أحصى في تقرير نشر في فبراير الماضي، 24 نوعاً من الصواريخ الروسية غالبيتها في الخدمة وبعضها في مرحلة التطوير، فيما خرج القليل منها من الخدمة.

وكانت موسكو هددت مرات عديدة بإمكانية نشر أسلحة نووية، وذلك بطريقة غير مباشرة، لاسيما مع احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

سلاح نووي

فقد لوح ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، باتخاذ بلاده مزيداً من الإجراءات في بحر البلطيق، من أجل تعزيز دفاعاتها.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بـ 24 فبراير الماضي تقاطرت آلاف العقوبات على موسكو، التي لا تزال متمسكة بمطالبها، وفي مقدمتها سحب السلاح الذي قد يهدد أمنها من الجارة الغربية، فضلا عن وقف مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى وقف توسع الأخير في الشرق الأوروبي.

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