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روسيا تطرد دبلوماسيين من بلجيكا وهولندا


اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، طرد 36 دبلوماسيا بلجيكيًا وهولنديًا؛ ردًا على إجراء مماثل اتخذته الدولتان عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، ان "القرار يشمل 21 دبلوماسيًا بلجيكيًا و15 دبلوماسيًا هولنديًا، بينهم 14 موظفًا بالسفارة الهولندية في موسكو، وموظف في القنصلية العامة الهولندية في سانت بطرسبرغ (شمال غرب)".

واضافت انه "ينبغي على الدبلوماسيين المطرودين مغادرة روسيا في غضون أسبوعين".

وفي 29 آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أن هولندا ستطرد 17 ضابطًا استخباراتيًا روسيًا كانوا متورطين "بشكل سري" في أنشطة تجسس".

وقالت الوزارة في بيان، إن "لاهاي اتخذت هذا القرار على أساس معلومات من أجهزة الاستخبارات الهولندية تفيد بأن الأشخاص المعنيين "المعتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية في هولندا، ينشطون بشكل سري كضباط استخبارات".

من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، أن "بلجيكا قررت طرد 21 شخصًا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين يشتبه بتورطهم "في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي".

وطردت بضع دول أوروبية، من بينها: فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس، في الأيام الماضية.

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