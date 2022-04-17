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الكونغرس الأمريكي يدرس المحتويات الفاضحة لحاسوب نجل بايدن


هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي

 

قال عضو مجلس النواب الأمريكي، داريل عيسى، إن الكونغرس يدرس المحتويات الفاضحة للحاسوب المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال عيسى في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نحتاج إلى تتبع هذا على طول الطريق. وهذا يتطلب مشورة خاصة، ولكن في نفس الوقت، نحن نحقق في الأمر. لدينا جهاز كمبيوتر محمول، وهذا الكمبيوتر المحمول هو كنز دفين، اتصال مباشر بين الرئيس ونجله. الغوص العميق في مدى مرضه وضعفه بسبب إدمانه على المخدرات".

ووجد نجل الرئيس الأمريكي نفسه وسط فضيحة متصاعدة، حيث أكدت وسائل إعلام كبرى في بلده في الأيام الأخيرة صحة بيانات قيل إنه تم العثور عليها في حاسوب محمول تابع له.

وتعود هذه القضية إلى منتصف أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقريرا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في حاسوب نسيه هانتر بايدن في أبريل 2019 بورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.

وأوضح التقرير أن صاحب الورشة، بعد أن فشل عدة مرات في التواصل مع هانتر بايدن، سلم الحاسوب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، عندما علم بفتح تحقيق ضد نجل جو بايدن بشبهة التهرب الضريبي.

ومن بين البيانات، عثر في هذا الحاسوب، وفقا للتقرير، على كميات كبيرة من رسائل إلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا والصين.

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الكونغرس الأمريكي يدرس المحتويات الفاضحة لحاسوب نجل بايدن
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