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أحدث تصريح لزيلينسكي: لا أعلم متى ستنتهي الحرب


قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يعلم إلى متى ستستمر الحرب التي تشنها روسيا على بلاده، مشيرا إلى أن "الروس قد لا يكتفوا بالسيطرة على دونباس إن تمكنوا من ذلك".

وأوضح زينليسكي في مقابلة نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن "المعركة في دونباس، شرقي أوكرانيا، مهمة للغاية ولأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالأمن في أوكرانيا، ومنها ما يخص وجود أفضل مقاتلينا وجنودنا في تلك المنطقة، فروسيا تعمل على تطويقهم".

وأكد أنه "لا أرقام واضحة بالنسبة للخسائر البشرية في صفوف المدنيين الأوكرانيين، أما بالنسبة للعسكريين فقد تراوح عدد القتلى بين 2500 و3 آلاف جندي أوكراني، مقابل ما يتراوح بين 19 و20 ألف جندي روسي".

وجدد مطالبه للغرب بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية، و"الأهم من ذلك سرعة وصول هذه الأسلحة لنا".

ومن جهة أخرى، قال زيلينسكي إنه دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة أوكرانيا "من أجل أن يرى بأم عينيه أن القوات الروسية ترتكب إبادة جماعية"، وهو تعبير رفضت باريس استخدامه حتى الآن.

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