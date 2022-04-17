الدفاع الروسية: قتلنا أكثر من ألف "مرتزق أجنبي".. هذا ما تبقى منهم!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها قتلت خلال العملية العسكرية في أوكرانيا 1035 مما سمتهم بـ "المرتزقة الأجانب"، الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، نقلته وسائل إعلام روسية، أن "6824 مرتزقا أجنبيا من 63 دولة وصلوا إلى أوكرانيا لخوض القتال إلى جانب قوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "4877 مرتزقا أجنبياً آخرين بقيوا في أوكرانيا، بعد قتل 1035 مرتزقاً منهم".