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مصر.. السجن المؤبد على القائم باعمال مرشد جماعة الاخوان


أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاحد، حكما جديدا بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت.

ونقلت وسائل اعلام مصرية ان "الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع سجون طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت بالسجن المؤبد في إعادة محاكمة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية التي دارت أحداثها خلال ثورة 25 كانون الثاني 2011".

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمود عزت بالإعدام شنقًا (غيابيًا) ضمن عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية، والصادرة ضدهم أحكام نهائية بالسجن المؤبد أيدتها محكمة النقض.

ووجهت المحكمة للمتهمين في القضية اتهامات بالقتل العمد، واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25 كانون الثاني 2011، ما أسفر عن مقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، فضلا عن مقتل 30 مسجونًا مجهولي الهوية لم يتم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم.

كما أسفرت الأحداث أيضًا عن مقتل 14 مسجونًا بسجن وادي النطرون، وأحد المسجونين المحكوم عليهم بسجن المرج.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على عزت، في الثامن والعشرين من اب 2020، في إحدى الشقق السكنية منطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذه الشقة مقرا للاختباء، وذلك بعد نحو 7 سنوات من الاختفاء والهروب عقب سقوط حكم الجماعة في مصر في تموز 2013 .

وكان عزت قد تولى منصب المرشد العام بالإنابة في 20 آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ب‍القاهرة، بعد أن كان نائبا للمرشد آنذاك.

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