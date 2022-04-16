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الرئيس الاوكراني يكشف خسائر جيشه ويحذر: بوتين قد يلجأ إلى "النووي"


كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية الاجتياح الروسي قبل نحو 50 يوما، مؤكدا مقتل ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني، ونحو 19 ألف من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، خلال مقابلة مع "سي أن أن"، إن "هناك حوالي 10000 جندي أوكراني أصيبوا وأنه "من الصعب تحديد عدد الضحايا المدنيين".

وأوضح أنه "من الصعب للغاية التحدث عن عدد القتلى المدنيين، لأن هناك عدة مدن محاصرة وتشهد معارك، مثل خيرسون، وبيرديانسك، وماريوبول (...) ولا نعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا في هذه المدن".

وأضاف أن "جميع دول العالم" يجب أن تكون مستعدة لاحتمال أن يستخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أسلحة نووية تكتيكية في حربه على أوكرانيا".

وأخبر زيلينسكي مراسل سي أن أن، جيك تابر، خلال المقابلة الحصرية من مكتب الرئيس في كييف، أن بوتين قد يلجأ إلى الأسلحة النووية أو الكيماوية لأنه "لا يقدر حياة الشعب الأوكراني".

وأشار إلى أن "الروس يمكن أن يستخدموا الأسلحة الكيماوية لأنه "بالنسبة لهم حياة الناس لا شيء، ولهذا السبب، يجب ألا نخاف، ولن نخاف، بل سنكون مستعدين".

وخلال المقابلة المطولة، تحدث زيلينسكي عن غرق السفينة الروسية الحربية "موسكفا"، الخميس، وهي من أهم السفن الحربية الروسية في البحر الأسود، وتضاربت الأسباب حول غرقها، وقالت أوكرانيا إنه نتيجة ضربة صاروخية، بينما زعمت روسيا أنه بسبب حريق نجم عن انفجار ذخيرة.

وختم زيلينسكي حديثه قائلا: "مات الكثير من الناس وفقدوا أحباءهم، وهناك الملايين من الناس الذين يريدون أن يعيشوا (...) وكلنا نريد القتال، لكن علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هذه الحرب بلا نهاية. وكلما طال أمدها، سنخسر أكثر".

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