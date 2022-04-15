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إيران تحتجز سفينة تحمل "وقوداً مهرباً" في مياه الخليج


احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل ”وقوداً مهرباً“.

وقال مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري في محافظة بوشهر، ان "قوات هذه القيادة تمكنت من ضبط سفينة تحمل وقودا مهربا في الخليج"، مضيفاً "أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب".

وأشار إلى "احتجاز سبعة من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية"، مردفاً أن "هذه السفينة وطاقمها سيتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية".

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إيران تحتجز سفينة تحمل "وقوداً مهرباً" في مياه الخليج
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