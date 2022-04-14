الصفحة الدولية

اتحاد الكرة يختار مدربا أجنبيا لقيادة اسود الرافدين


قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، اختيار ملاك تدريبي أجنبي لقيادةِ المُنتخب الوطني للفترةِ المقبلة.

وقالَ عضو الاتحاد الناطق الرسمي باسمه، أحمد الموسوي: إن "ملاكاً تدريبياً أجنبياً سيقود المُنتخبَ الوطني في السنواتِ الأربع المُقبلة، وإن الهدف الأساسي منه سيكون التأهُل إلى نهائياتِ كأس العالم 2026، إضافةً للدخول في المنافساتِ القاريّة والخليجية ".

وأضافَ ان "قرار الاتحاد جاءَ بعد الاستماعِ الى آراءِ ووجهات نظر اللجان الفنية والمستشارين والخبراء، وقد قرّرَ التعاقدَ مع ملاكٍ تدريبي أجنبي كفءٍ لتحقيق حلم الجماهير الكرويّة، مع التأكيد على التأني في حالة الاختيار".

وأوضحَ الموسوي ان "الملاك التدريبي الأجنبي ستكون له فرصةٌ جيدةٌ من حيث الوقتِ للإشراف على المنتخب عبر المُشاركاتِ الخارجية المقبلة التي ستزيد من خبرة اللاعبين".

وتابع: ان "اختيار الملاك التدريبي يعتمدُ أيضاً على ما سيتم توفيره من أموالٍ وتأمين جميع سُبل نجاح مهمةِ المنتخب ومراحل إعداده".

وبيّنَ الموسوي إن "اختيار الملاك التدريبي سيعتمد على ثلاثةِ محاور وهي إداريّة وفنيّة وماليّة، وإن ميزانية الاتحاد المُخصصة من قبل الحكومة تصل إلى (3) مليارات دينار سنوياً، وبالتالي فإن الاتحادَ مُلزمٌ، وبكلِ الطرق، أن يوفر كلَ ما من شأنه أن يُسهل مهمة المنتخب في الفترةِ المقبلة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتحاد الكرة يختار مدربا أجنبيا لقيادة اسود الرافدين
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول من مقاتلي “آزوف” وإطلاق سراح جميع الرهائن
"الرقم المخيف".. كيف زادت حوادث الرصاص في نيويورك
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي ويتخذونهم دروعا بشرية
لافروف: هدف العملية العسكرية في أوكرانيا انهاء هيمنة امريكا على العالم
لوبان تتعهد بـ"إعادة ترتيب فرنسا" خلال 5 سنوات بحال فوزها
روسيا تستولي على أقوى تحصينات الجيش الأوكراني في خاركيف
نواب باكستان ينتخبون رئيس وزراء جديد
روسيا: أوكرانيا تحتجز 77 سفينة اجنبية في موانئها
فرنسا.. ماكرون ولوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك