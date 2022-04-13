وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول من مقاتلي “آزوف” وإطلاق سراح جميع الرهائن

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عن تحرير ميناء ماريوبول التجاري البحري من مقاتلي “آزوف” بشكل كامل.

وقال كوناشينكوف: “تم تحرير الميناء التجاري البحري بالكامل في مدينة ماريوبول من مقاتلي “آزوف” المتطرفين”.

وأضاف: “إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تم احتجازهم على متن السفن في الميناء، بمن فيهم الأجانب”.

وتابع: “تمت محاصرة فلول وحدات القوات الأوكرانية والنازيين “آزوف” المتواجدة في المدينة ومنعهم من أي فرصة للهروب”.

وأكد أنه “خلال النهار تم تدمير 36 هدفا للعدو بأسلحة عالية الدقة. بينها مستودعا أسلحة وخمسة مراكز عسكرية ومركز قيادة”.

وكشف أن “القوات الجوية الروسية دمرت 10 مواقع عسكرية أوكرانيا بينها مركز قيادة و3 مستودعات للذخيرة، و6 مناطق لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية”.

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 130 طائرة و103 مروحيات و244 منظومة دفاع جوي و447 طائرة مسيرة و2173 دبابة ومدرعة و937 راجمة صواريخ ومدافع و2082 عربة عسكرية.