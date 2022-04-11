لافروف: هدف العملية العسكرية في أوكرانيا انهاء هيمنة امريكا على العالم

أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن هدف العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في أوكرانيا، إنهاء هيمنة أميركا على العالم.

ونقلت قناة "روسيا 24" عن لافروف قوله: "عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف لوضع نهاية للتوسيع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية".

واضاف أن "روسيا لن تخضع للغرب أبداً ولن تكون تابعة، ولن تقبل بأقل من أن تكون أحد أعضاء المجتمع الدولي بشروط متساوية، دون تقديم أي مساومة حول أمنها".

وبشأن المفاوضات مع الجانب الأوكراني، أشار لافروف إلى أنه "لا توجد أسباب تمنع استمرار المحادثات، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن العملية العسكرية لن تتوقف قبل استئناف تلك المفاوضات".

إلى ذلك، وصف لافروف "الاستفزازات الأوكرانية التي حصلت في مدينتي بوتشا وكراماتورسك بالمشينة".