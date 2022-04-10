روسيا: أوكرانيا تحتجز 77 سفينة اجنبية في موانئها

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن 77 سفينة تجارية أجنبية من 18 بلدا لا تزال محاصرة في الموانئ الأوكرانية.

وقال: “77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، وهناك خطر القصف والألغام البحرية، الذي يمنع السفن من الخروج بأمان إلى عرض البحر”.

وأشار إلى أن “النازيين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6338 مواطنا أجنبيا من 12 دولة ويستخدمونهم دروعا بشرية”.