عمران خان: نتعرض لمؤامرة اجنبية لتغيير النظام

كشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الأحد، أن بلاده تتعرض لـمؤامرة أجنبية لتغيير النظام.

وقال عمران خان وعلى حسابه في "تويتر": "أصبحت باكستان دولة مستقلة عام 1974، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام".

وأضاف: "دائما ما يكون شعب البلد هو من يدافع عن سيادته وديمقراطيته".

وكان عمران خان قد دعا الباكستانيين، إلى "التحرك لإجهاض ما وصفها بمحاولة المساس بسيادة البلاد"، وقال إن "المساعي لعزله تعكس سخط واشنطن لمعارضته سياساتها في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد حمل قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية في بلده.

وصوت البرلمان الباكستاني أمس السبت لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، فيما قدم رئيس البرلمان ونائبه استقالتهما قبيل القرار، وسيصوت البرلمان على رئيس جديد للحكومة يوم غد الإثنين.