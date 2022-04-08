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الاتحاد الاوروبي يجمد اصول رئيس اكبر بنك روسي وابنتي بوتين


اعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن موافقته على تجميد الأصول المملوكة في الاتحاد الأوروبي لكل من رئيس "سبيربنك"، أكبر بنوك روسيا، وابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمزيد من رجال الأعمال المقربين منه.

وقالت المفوضية الأوروبية بحسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن "217 شخصا آخرين أضيفوا إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الجديدة، وهو ما يعني تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي، كما سيحظر عليهم السفر في التكتل".

واضافت ان "معظم هؤلاء الأشخاص قيادات سياسية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون في أوكرانيا، لكن العقوبات استهدفت أيضا رجال أعمال وسياسيين وقادة عسكريين بارزين مقربين من الكرملين".

وبذلك يقترب عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم إلى 900 منذ بدء الغزو الروسي ل‍أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها".

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الاتحاد الاوروبي يجمد اصول رئيس اكبر بنك روسي وابنتي بوتين
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