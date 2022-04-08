موسكو: سنرد بالمثل على طرد دبلوماسيينا من أوسلو

اكد السفير الروسي في أوسلو تيموراز راميشفيلي، اليوم الجمعة، إن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية ملموسة على طرد دبلوماسييها من النرويج، وسترد بالمثل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن راميشفيلي قوله: "ستتخذ بلادنا إجراءات الرد المناسب وخطواتنا ستكون ملموسة".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة خارجية النرويج إنها قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين روس "مارسوا أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

وتعليقا على هذا البيان أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن "روسيا ستتخذ الرد المناسب".