رئيس وزراء باكستان يعلن قبوله حُكم محكمة أمرت بالتصويت لعزله

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الجمعة، إنه قبل حكم المحكمة العليا في البلاد، التي أمرت البرلمان بالمضي قدما في تصويت لحجب الثقة عنه.

وأضاف خان في كلمة للشعب إنه أحس بخيبة الأمل لكنه وافق في نهاية المطاف على قرار المحكمة بعد أن عرقل التصويت وحل البرلمان في الأسبوع الماضي.

وقضت المحكمة أمس الخميس بأن ما فعله مخالف للدستور وأمرت البرلمان بالانعقاد غدا السبت.

وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان الأحد الماضي، بناء على طلب من رئيس الحكومة عمران خان.

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني بحل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة بعد رفض المجلس مذكرة بحجب الثقة عنه باعتبارها أتت بوحي من "قوى خارجية".

وجاء هذا التبدّل في الوضع بعدما كان خان في خطر، إذ خسر حزبه "حركة إنصاف" قبل أيام غالبيته البرلمانية الضرورية لتفادي حجب الثقة، مع إعلان حزب حليف له أن نوابه السبعة سيصوتون إلى جانب المعارضة.

وأكد نائب رئيس البرلمان قاسم سوري الموالي لـ"خان"، في مطلع الجلسة، أن "مذكرة حجب الثقة هذه مخالفة للدستور. أرفض هذه المذكرة بموجب الدستور".