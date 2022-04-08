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الكشف عن صفقة إيرانية أمريكية جديدة للافراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية


أفادت صحيفة إيرانية بإن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية سيتم مقابل الإفراج عن ثلاثة أمريكيين من أصل إيراني.

وبحسب،"entekhab.ir"، "سيتم إطلاق سراح ثلاثة جواسيس مزدوجي الجنسية هم سيامك نمازي ومحمد باقر نمازي ومراد طاهباز مقابل حصول إيران على أموالها المجمدة في كوريا".

والعلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية متوترة، بسبب 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مجمدة في بنكين كوريين بسبب العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق التاريخي.

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الكشف عن صفقة إيرانية أمريكية جديدة للافراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية
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