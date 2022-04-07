ترامب يمدح بوتين مرة أخرى ويصفه "بالماهر"

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مفاوض ماهر، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أجراها اليوم الخميس.

وبحسب الصحيفة، يعتبر ترامب بوتين مفاوضًا ماهرًا لإرسال قوات إلى الحدود مع أوكرانيا، لكنه يعتقد أنه "بالغ في العملية العسكرية لحماية دونباس". مشيرا إلى أنه "لم يتحدث مع بوتين بعد تركه الرئاسة".

يذكر أنه في 12 مارس، حذر ترامب من خطر تفاقم الأزمة في أوكرانيا ودونباس، نظرًا لحقيقة أنه "لا يمكن لأحد التحدث بشكل صحيح مع بوتين". وفي 4 مارس، أشار ترامب إلى أنه نتيجة للسياسات المدمرة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، فإن البلاد تتجه نحو الجحيم. قبل ذلك، في 26 فبراير، قال ترامب إن بوتين زعيم ذكي، والإدارة الأمريكية الحالية غبية. وبحسب قوله، إن قرار الرئيس الروسي شن عملية خاصة في دونباس تأثر بـ "الرحيل المثير للشفقة" للجيش الأمريكي من أفغانستان، على حد تعبيره.

قبل ذلك، في 23 فبراير، وصف الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بأنه قرار رائع. كانت خطوة موسكو هذه معقولة للغاية، وفقا له.

في الوقت نفسه، وصف ترامب بوتين بأنه "يحب بلاده"، وأضاف أنه "ينسجم معه".