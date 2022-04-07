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باكستان.. المحكمة العليا تلغي قراري الرئيس بحل الحكومة والبرلمان


اصدرت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، حكما ببطلان قرار رئيس جلسة البرلمان إلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.

واعتبرت المحكمة "قراري الرئيس، حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين".

وخسر خان، أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة، الأحد الماضي.

لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض التحرك الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، وقال إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.

وتلقي هذه الخطوة بالدولة المسلحة نوويا، التي حكمها الجيش لما يقرب من نصف تاريخها، في خضم أزمة دستورية كاملة، ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى".

وأعلن رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على تويتر أن "خان سيبقى رئيسا للوزراء بصورة مؤقتة".

 

بدوره، قال الجيش الباكستاني إنه "ليس منخرطاً في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من التوتر في البلاد".

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