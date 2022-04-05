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البنتاغون يقدم مليار دولار لادامة الحرب في أوكرانيا


قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، زودنا كييف بأسلحة بقيمة مليار دولار، والآن سنقدم مليار دولار إضافية تعهد بها الرئيس جو بايدن.

وفي كلمة له خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي، أشار أوستن إلى أن “أننا سرعنا القوة القتالية الإضافية للجناح الشرقي لحلف الناتو، ورفعنا عدد جنودنا في أوروبا إلى أكثر من 100000 جندي”، معلنا عن “استثمار حوالي 6 مليارات دولار من موازنة الوزارة في مبادرة الردع في منطقة المحيط الهادئ. وهذا هو سبب إعادة تنظيم وضعنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ نحو المزيد من المشاة الموزعة”.

وأوضح أوستن أن “موازنة الوزارة تسعى لتأمين أكثر من 56 مليار دولار لمنصات وأنظمة القوة الجوية، وأكثر من 40 مليار دولار للحفاظ على هيمنتنا في البحر، بما في ذلك شراء تسع سفن أخرى لقوات القتال، وما يقرب من 13 مليار دولار لدعم وتحديث قواتنا”.

وأفاد “بأننا نسعى للحصول على دعم لزيادة 4.6٪ في رواتب العسكريين والمدنيين والأجور والمزايا الخاصة الأخرى”، مشيرا إلى “أننا موازنة الوزارة تسعى إلى الحصول على أكثر من 130 مليار دولار أمريكي للبحث والتطوير والاختبار والتقييم”.

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