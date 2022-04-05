الصفحة الدولية

روسيا تستعد لشن هجوم "ضخم" شرق أوكرانيا


تستعدّ القوات الروسية لشنّ هجوم ضخم على القوات الأوكرانية في لوغانسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة سيرغي غاداي.

وقال غاداي في رسالة عبر الفيديو: "نرى معدّات تصل من اتجاهات مختلفة، ونرى الروس يعزّزون صفوفهم ويتزوّدون الوقود نحن ندرك أنّهم يستعدّون لهجوم ضخم".

وأضاف أنّ "عمليات القصف تتكثّف، الليلة الماضية كانت هناك محاولة لدخول روبيجني (قرب لوغانسك) صدّها مقاتلونا ودمّر العديد من الدبابات، وكانت هناك عشرات الجثث" العائدة إلى جنود روس".

وتابع "للأسف قتل متطوعان أمس بانفجار لغم أو قذيفة مدفعية" كما "تمّ قصف كنيسة وأصيب راهبان" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ودعا الحاكم سكان المنطقة إلى المغادرة، وقال في رسالته: "أرجوكم لا تتردّدوا، اليوم أجليَ ألف شخص، أرجوكم لا تنتظروا حتى تُقصف منازلكم".

بدوره طلب رئيس بلدية بوروفا، وهي بلدة تقع في منتصف الطريق بين لوغانسك وخاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق البلاد، من سكان البلدة مغادرتها. 

وقال ألكسندر تيرتيتشني في منشور على فيسبوك "نحن مجبرون على اتخاذ قرار بإخلاء السكان  حفاظاً على سلامة المواطنين".

وكانت السلطات الأوكرانية قالت السبت إنّ القوات الروسية تنسحب من مناطق في شمال أوكرانيا ولا سيما في محيط العاصمة كييف لتركيزه في شرق هذا البلد وجنوبه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تستعد لشن هجوم "ضخم" شرق أوكرانيا
روسيا تعلن اسقاط 4 مسيرات أوكرانية وتدمير 4 منشآت لتخزين الوقود
رئيس وزراء هنغاريا ينتقد زيلينسكي في خطاب فوزه بالانتخابات
ألمانيا تعلن طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس
الأمم المتحدة تحصي المدنيين الذين قُتلوا بسبب الحرب في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات جديدة "عاجلة" على روسيا
فرنسا تقرر طرد دبلوماسيين روس
مجددا.. بايدن يصف بوتين بأنه مجرم حرب ويدعو الى محاكمته
روسيا تدمر 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا
طهران بشأن "الاتفاق النووي": قريبون من إبرامه
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك