رئيس وزراء هنغاريا ينتقد زيلينسكي في خطاب فوزه بالانتخابات

انتقد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في خطاب أعقب فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أوربان ألقى خطابا مدته 10 دقائق أمام أنصاره، أعلن فيه فوزه ثم شجب ما وصفه بـ"القوة الساحقة" التي كانت تقف ضده وضد حملته والتي شملت زيلينسكي.

وأشار إلى خصومه قائلا: "اليسار في الداخل، واليسار الدولي في كل مكان، بيروقراطية بروكسل، إمبراطورية (جورج) سوروس بكل أموالها، وسائل الإعلام الدولية الرئيسية، وفي النهاية حتى الرئيس الأوكراني".

وفاز أوربان وحزبه اليميني فيدس بأغلبية مريحة على تحالف "متحدون من أجل هنغاريا" يوم الأحد، على الرغم من التوقعات بسباق صعب.

وفي الشهر الماضي، أصدرت هنغاريا مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها.