ألمانيا تعلن طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن بلادها قررت طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون “تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا”.

وأفادت معلومات تلقتها وكالة “فرانس برس” بأن عدد الدبلوماسيين المطرودين يصل إلى أربعين.

يذكر أن ألمانيا استقبلت أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير المنصرم.