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مجددا.. بايدن يصف بوتين بأنه مجرم حرب ويدعو الى محاكمته


أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، انه سيدعو إلى "محاكمة في جرائم حرب" بعد اكتشاف العديد من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف.

وقال بايدن للصحفيين الذين كانوا ينتظرون عودته إلى واشنطن إنه يريد فرض "عقوبات إضافية" على روسيا".

ووصف الرئيس جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، وقال إنه سيدعو إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب، مع تصاعد الغضب العالمي بسبب مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية".

وأعلن رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا فاديم بويتشينكو، أن المدينة "دمرت بنسبة 90 ٪"، فيما "40 ٪ من بنيتها التحتية غير قابلة للإصلاح".

وأضاف بويتشينكو: "الجيش الروسي يدمر ماريوبول بوحشية… القصف لا يتوقف"، لاسيما "قاذفات الصواريخ المتعددة".

وتأجج غضب عالمي يوم الإثنين، بسبب مقتل مدنيين في أوكرانيا وأدلة على وجود جثث مقيدة لأشخاص قتلوا بالرصاص من مسافة قريبة، والعثور على مقبرة جماعية في مناطق جرت استعادة السيطرة عليها من قبضة القوات الروسية التي واصلت قصف جنوب وشرق البلاد بالمدفعية.

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