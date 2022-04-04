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روسيا تدمر 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا


أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، بأن تشكيلات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت هجومها في الليلة الماضية، وتم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا.

واضاف البيان، أن وحدات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد اخترقت تحصينات العدو وتمكنت من السيطرة على قرية "نوفوباخموتوفكا". كما توغلت وحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى عمق كيلومترين وأغلقت قرية "نوفوتوشكوفسكويه" من الشرق والجنوب.

وقد واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم 24 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية القريبة منه، نتيجة لقصف جوي بالقرب من مدينة ليسيتشانسك.

ونتيجة للضربة الجوية لمطار "بالوفنويه" في ضواحي مدينة نيكولايف، يوم أمس 3 أبريل، تم تأكيد تدمير ثلاث مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيرة في الجو في مناطق "نيكولاييف" و"خيرسون"، "كوراخيفكا"، "إندوستريالنويه"، "فيليكايا نوفوسيلكا".

وخلال الليلة الماضية، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها موقعان للقيادة، ومنصتان قاذفتان للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" في منطقتي "كراسنوغوركا" و"فيرخنيتوريتسكويه"، وبطارية مدفعية واحدة، ومستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، و3 مستودعات للوقود، بالإضافة إلى 6 مناطق ارتكاز ومناطق تركيز معدات للجيش الأوكراني.

إجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير ما يلي:

125 طائرة

91 مروحية

392 طائرة مسيرة

226 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

1936 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى

211 قاذفة صواريخ متعددة

833 قطعة مدفعية ميدانية وهاون

1810 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة

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