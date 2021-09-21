الكويت في المركز الأول خليجياً بمعدلات الشفاء من كورونا

أعلن المركز الإحصائي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي أن الكويت حلت في المركز الأول خليجيا بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة تعادل 99.2%.

وأوضح المركز في تقرير نشره أمس الأول، تقدم الكويت للمركز الأول بعدما كانت رابعة قبل نحو عام وثانية قبل أسابيع، في حين حلت قطر ثانية والإمارات ثالثة، ثم السعودية فسلطنة عمان.

بدوره، أشار رئيس اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة لمواجهة كورونا في الكويت، خالد الجار الله، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إلى "استمرار الانحسار الوبائي مع تدرج مراحل الانفتاح".

وأكد أن "إتمام تطعيم جميع المسجلين بالمنصة يمهد لتوسع مراكز التطعيم من دون الحجز المسبق، كما أن تطعيم العمالة غير النظامية يمنع جيوب التفشي ويساهم في انحسار الوباء".