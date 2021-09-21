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وفاة وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين طنطاوي


توفي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما.

وقال التليفزيوين المصري، في خبر عاجل له، "رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما"، دون المزيد من التفاصيل.

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967، وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا ل‍مصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991، وحصل على رتبة المشير في 1993.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011، وظل حتى قيام الرئيس الراحل محمد مرسي بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو/ تموز 2012.

وأُحيل المشير محمد حسين طنطاوي للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس الأسبق محمد مرسي في 12 أغسطس/ آب 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشارا لرئيس الجمهورية.

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