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المخابرات البريطانية: استيلاء "طالبان" على السلطة قد يؤجج مؤامرات الإرهاب


قال رئيس وكالة المخابرات البريطانية الداخلية إن سيطرة "طالبان" على أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى عودة مؤامرات لشن هجمات كبيرة على غرار ما فعله تنظيم "القاعدة" ضد الغرب.

وقال رئيس الوكالة كين ماكالوم إن المملكة المتحدة قد تواجه "مخاطر أكبر" بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليا"، مضيفا: "لا تتغير التهديدات الإرهابية بين عشية وضحاها بمعنى التخطيط الموجه أو معسكرات التدريب أو البنية التحتية".

ورأى أن "ما يحدث بين عشية وضحاها، على الرغم من أن تلك المؤامرات الموجهة وأجزاء الإرهاب المنظمة مركزيا تستغرق وقتا أطول قليلا لإعادة البناء ... بين عشية وضحاها، يمكنك الحصول على دفعة نفسية، ورفع معنويات المتطرفين هنا بالفعل، أو في بلدان أخرى".

وقال مكالوم إن "السلطات البريطانية أحبطت 31 مؤامرة هجوم في السنوات الأربع الماضية من قبل المتطرفين الإسلاميين واليمينيين المتطرفين"، مشيرا إلى أنه "من الصعب القول ما إذا كانت بريطانيا أكثر أمنا أو أقل أمنا، بعد 20 عاما من هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة".

وأضاف: "عدد المؤامرات التي نعطلها هذه الأيام هو في الواقع أعلى من عدد المؤامرات التي كانت تأتي إلينا بعد 11 سبتمبر، لكنها في المتوسط هي مؤامرات أصغر ذات تعقيد أقل".

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