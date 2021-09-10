تركيا: اعتقال 9 عناصر من تنظيم "غولن" أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان

أوقفت القوات التركية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، اليوم الجمعة 11 شخصا بينهم 9 ينتمون إلى تنظيم "غولن" أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، بأن قوات حرس الحدود في أدرنة قبضت على 11 شخصا كانوا يحاولون الهروب إلى اليونان بطرق غير قانونية

وعند التحري عن هويات المقبوض عليهم تبين لقوات حرس الحدود أن 9 منهم ينتمون لتنظيم "غولن".

وتصنف تركيا تنظيم "غولن" على أنه "جماعة إرهابية" وألقت الحكومة التركية باللوم على التنظيم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.