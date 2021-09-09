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"جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية توجه نداء لتركيا


وجهت "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية التي يقودها الزعيم السياسي العسكري من أصل طاجيكي أحمد مسعود وتتمركز في إقليم بنجشير، نداء للحكومة التركية مطالبة بعدم الاعتراف بـ"طالبان".

وأشارت "الجبهة" في بيان نشرته إلى أن "نساء أفغانستان يواجهن خطرا فادحا" مصدره "طالبان".

وأضاف البيان أن تركيا "ستصبح في حال الاعتراف بحكومة "طالبان" ودعمها، شريكة في جرائمها"، مشددة على ضرورة "منع حدوث ذلك قبل فوات الأوان".

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يستبعد إقامة اتصالات مباشرة مع "طالبان" في حال وجود أسباب مناسبة لذلك.

كما أشار إلى ضرورة متابعة الخطوات التي ستتخذها الحكومة المعلنة من الحركة قبل دراسة احتمال الاعتراف بها.

وتعمل في كابل حتى الآن السفارة التركية، حيث أرسلت أنقرة فريقا فنيا إلى العاصمة الأفغانية للمساعدة في إعادة تشغيل مطار كابل.

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"جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية توجه نداء لتركيا
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