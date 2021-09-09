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بوتين: أزمة أفغانستان مرتبطة بمحاولات واشنطن غير المسؤولة لفرض قيمها


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة بريكس، إن الموجة الجديدة من عدم الاستقرار في أفغانستان، ترتبط بالمحاولات غير المسؤولة من جانب الولايات المتحدة لفرض قيمها.

وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر قمة المجموعة الذي عقد بالفيديو، أن "انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها، أدى إلى ظهور أزمة جديدة، ولا يزال غامضا بعد، كيف سيؤثر كل هذا على الأمن الإقليمي والعالمي".

وشدد بوتين، على أن دول مجموعة بريكس تدعو بشكل مطرد لنشر السلام في أفغانستان. وقال: "روسيا، مثل شركائها في بريكس، دعت باستمرار إلى إرساء السلام والاستقرار الذي طال انتظاره على الأراضي الأفغانية. لقد ظل سكان هذا البلد يكافحون منذ عقود عديدة، وبات لديهم الحق في تحديد شكل دولتهم بشكل مستقل".

وأشار الرئيس بوتين، إلى ضرورة تطوير وتعزيز العالم متعدد الأقطاب.

وقال: "من المهم تعزيز النظام متعدد الأقطاب الآخذ بالتبلور، والذي يتكون من مراكز مستقلة للنمو الاقتصادي والنفوذ السياسي، وهو يشمل بالتأكيد دول بريكس".

ونوه بوتين بأن أصحاب التجارب في أفغانستان تراجعوا، والآن بات على الأسرة الدولية بأسرها تجرع نتائج ذلك بالكامل.

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