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المستشفيات في الولايات المتحدة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى


حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن المستشفيات في الولايات المتحدة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وقال فاوتشي لشبكة CNN إنه “قريبا سيتعين على المسؤولين اتخاذ قرارات بشأن من سيحصل على سرير في وحدة العناية المركزة”، مؤكدا “أننا في وضع خطير، وفي وقت قريب سيكون علينا اتخاذ بعض الخيارات الصعبة للغاية”.

وأضاف: “أفضل طريقة لمنع العاملين في مجال الرعاية الصحية من الاضطرار إلى اتخاذ تلك الخيارات الصعبة هي القيام بكل ما يمكننا القيام به لمنع الإصابات الجديدة”، مشيرا إلى أهمية ارتداء الكمامة، لكنه أكد أن “التطعيم هو الطريقة الأفضل” لخفض حالات الاستشفاء في المستشفيات.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فإن 79.83% من أسرة العناية المركزة في البلاد مشغولة من قبل مرضى كورونا، مبينة أن ثماني ولايات 90% من أسرة العناية المركزة فيها مشغولة من مرضى كورونا، وهي ألاباما وجورجيا وتكساس وأركنساس وفلوريدا وميسيسيبي ونيفادا وكنتاكي.

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