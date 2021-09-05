"طرد حلو محشو بالمخدرات".. الشرطة تنصب كمينا لمواطن في الكويت (

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط مواطن قام بجلب طرد حلويات مخبأ بداخله كيلو ونصف الكيلو من مادة الشبو المخدرة.

ونشرت وزارة الداخلية على حسابها في "تويتر" تفاصيل هذه العملية، مشيرة إلى أنه "بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط المتهم"، وقالت في بيان لها: "وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقدوم طرد من إحدى الدول إلى الكويت، عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة، فقامت بإعلام الإدارة العامة للجمارك وتزويدها برقم بوليصة الشحن".

وأضافت: "عند وصول الطرد، تم تسهيل خروجه ووصوله إلى مكان إقامة المرسل إليه، حيث حضر المتهم لاستلام الطرد، وتم توقيفه على الفور".

وأشار البيان إلى أن "المتهم أقر واعترف بأنه أثناء تواجده في إحدى الدول المجاورة منذ شهر، قام بشحن كمية من المخدرات عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة، وذلك بقصد الاتجار بها".

وأوضح البيان أنه "بعد تفتيش منزل المتهم، تم العثور والضبط على حوالى 20 غراما من مادة الحشيش، و7 أقراص مخدرة، وسلاح ناري من نوع الشوزن".