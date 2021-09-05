الصفحة الدولية

"طرد حلو محشو بالمخدرات".. الشرطة تنصب كمينا لمواطن في الكويت (


أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط مواطن قام بجلب طرد حلويات مخبأ بداخله كيلو ونصف الكيلو من مادة الشبو المخدرة.

ونشرت وزارة الداخلية على حسابها في "تويتر" تفاصيل هذه العملية، مشيرة إلى أنه "بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط المتهم"، وقالت في بيان لها: "وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقدوم طرد من إحدى الدول إلى الكويت، عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة، فقامت بإعلام الإدارة العامة للجمارك وتزويدها برقم بوليصة الشحن".

وأضافت: "عند وصول الطرد، تم تسهيل خروجه ووصوله إلى مكان إقامة المرسل إليه، حيث حضر المتهم لاستلام الطرد، وتم  توقيفه على الفور".

 

وأشار البيان إلى أن "المتهم أقر واعترف بأنه أثناء تواجده في إحدى الدول المجاورة منذ شهر، قام بشحن كمية من المخدرات عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة، وذلك بقصد الاتجار بها".

وأوضح البيان أنه "بعد تفتيش منزل المتهم، تم العثور والضبط على حوالى 20 غراما من مادة الحشيش، و7 أقراص مخدرة، وسلاح ناري من نوع الشوزن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"طرد حلو محشو بالمخدرات".. الشرطة تنصب كمينا لمواطن في الكويت (
وسائل إعلام: إطلاق النار في عاصمة غينيا نتيجة لمحاولة انقلاب
عالم أميركي يفجر مفاجأة بشأن "أصل كورونا"
مقتل واصابة 58 شخصا باطلاق نار عشوائي في كابل
أفغانيات تزوجن في مطار كابل.. مصادر تكشف السبب
لحرمان طالبان من المعلومات.. "غوغل" تغلق "إيميلات" الحكومة الأفغانية
عالم نفساني يوضح كيف زاد "كوفيد-19" من الوفيات بسبب عادة سيئة
وزير الخارجية البريطاني: سنتعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان وهناك خط اتصالات مباشر مع طالبان
الأمم المتحدة تحذر من اقتراب مجاعة كبرى في أفغانستان
استطلاع يؤكد انخفاض شعبية بايدن في الولايات المتحدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك