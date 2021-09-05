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وسائل إعلام: إطلاق النار في عاصمة غينيا نتيجة لمحاولة انقلاب


أفادت وسائل إعلام بأن الاضطرابات الأمنية التي تشهد اليوم الأحد عاصمة غينيا مدينة كوناري تأتي على خلفية محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

وأفادت مجلة Jeune Afrique بأن محاولة الانقلاب يقودها عناصر في وحدة النخبة للمهامة الخاصة في الجيش، مشيرة إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف.

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس ألفا كوندي البالغ من العمر 83 عاما يتواجد في القصر ولم يتعرض لأذى.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي قوله إن السلطات اعتقلت 25 عسكريا متورطا في محاولة الانقلاب، فيما أكد موقع Guinee News سماع دوي إطلاق النار في أنحاء متفرقة من العاصمة وضواحيها.

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وسائل إعلام: إطلاق النار في عاصمة غينيا نتيجة لمحاولة انقلاب
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