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مقتل واصابة 58 شخصا باطلاق نار عشوائي في كابل


لقي ما لا يقل عن 17 شخصا، اليوم السبت، حتفهم بسبب إطلاق أعيرة نارية بغرض الاحتفال في العاصمة الأفغانية كابل، بعدما قالت مصادر في حركة طالبان إن مقاتلين الحركة بسطوا سيطرتهم على إقليم بانجشير.

ونفى قادة معارضون ل‍طالبان انباء سقوط الإقليم في أيدي الحركة.

وقالت وكالة ”شمشاد“ للأنباء، ”أسفر إطلاق نار بالهواء في كابل، عن مقتل 17 وإصابة 41 شخصا“، في الوقت الذي تحدثت فيه وكالة ”طلوع“ للأنباء عن عدد مماثل.

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