وزير الخارجية البريطاني: سنتعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان وهناك خط اتصالات مباشر مع طالبان

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في تصريح اليوم الجمعة، إن بلاده مهتمة بمستقبل أفغانستان، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها لن تعترف بحكومة حركة "طالبان".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني خلال زيارة لباكستان " لن نعترف بحكومة طالبان لكننا سنتعامل مع الواقع الجديد".

وقال "سيتعين على بريطانيا التعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان"، مضيفا أنها لا تريد أن تشهد انهيار النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وتابع "لم يكن ممكنا إجلاء نحو 15 ألفا من كابول بدون بعض التعاون مع طالبان" التي استولت على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس آب.

وقال "ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار ووجود خط مباشر للاتصالات".

وأكد أن المساعدات الإنسانية لأفغانستان ستذهب من خلال وكالات المساعدات الدولية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني إنه يريد أن يكون لحكومة بلاده تمثيل دبلوماسي في أفغانستان، لكن ذلك غير ممكن الآن بسبب الوضع الأمني.