بشروط خاصة.. طالبان تسمح للنساء بالدراسة في ‏المدارس والجامعات

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، السماح للنساء بالدراسة في ‏المدارس والجامعات، لكن بشروط "خاصة" جدا‎.‎

وقال أبو البقيع حقاني، وزير التعليم العالي بالإنابة في طالبان، ‏في اجتماع: "سيواصل شعب أفغانستان تعليمه العالي في ‏ضوء الشريعة الإسلامية بأمان، دون أن يكون في بيئة مختلطة ‏من الذكور والإناث"، مضيفا: "لن يُسمح للرجال بتعليم ‏الفتيات".

وأوضح حقاني أيضا أنه سيتم إجراء تغييرات على المناهج ‏الدراسية من أجل "إنشاء منهج إسلامي معقول يتماشى مع قيمنا ‏الإسلامية والوطنية والتاريخية، ومن ناحية أخرى، يكون قادرا ‏على التنافس مع الدول الأخرى‎".

وفي عهد الرئيس السابق أشرف غني، الذي أطيح بحكومته ‏عندما استولت طالبان على كابل في 15 آب (أغسطس)، تم تمديد ‏حقوق النساء والفتيات، مما سمح للكثيرات بالدراسة والعمل‎.‎

واعترض أصحاب الجامعات الخاصة على فصل الطلاب عن ‏الطالبات، وقالوا إنه لا يوجد عدد كاف من المدرسين لتسهيل ‏التعلم المنفصل‎.‎